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Tekirdağ'da bandrolsüz içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:33 | Son Güncelleme

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen bandrolsüz içki operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu bandrolsüz içki imalatı yapan şüphelilerin adreslerini belirledi.

İlçeye bağlı Yenice, Havuzlar ve Rumeli mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 260 litre şişelenmiş kaçak rakı, 75 litre viski, 35 litre ev yapımı şarap ile çok sayıda hologram, bandrol ve etiket ele geçirildi.

Operasyonda, K.K, S.B, O.S ve B.Y gözaltına alındı.

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4 kişi gözaltı Çorlu Tekirdağ'da bandrolsüz içki operasyonu

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