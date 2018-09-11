Tekirdağ'da barlarda izinsiz çalışan 7 yabancı kadına sınır dışı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarmanın barlarda izinsiz olarak çalışırken gözaltına aldığı yabancı uyruklu 7 kadın sınır dışı edildi. Kadınlardan 3'ünde bulaşıcı hastalık tespit edildi.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş ve Vakıflar mahallelerinde faaliyet gösteren alkollü mekanlarda yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığına yönelik ihbar üzerine, işyerlerinde arama yaptı. Aramalarda izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınarak, Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan 3'ünde bulaşıcı hepatit C, hepatit B ile frengi hastalıkları tespit edildi.
Kadınlar, jandarmadaki sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif
Sosyal medyayı sallayan paylaşım: Havalimanında yarım litre su 6, bir bardak çay 9 lira!
İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti
İzmir'de AK Parti ile CHP'liler arasında 'gaz çıkarma' tartışması
Bülent Ersoy'un eski hali görenleri şoke etti!
9 aylık hamile olduğunu hastanede öğrendi!
ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek
Rusya Soğuk Savaş'tan bu yanaki en büyük tatbikata hazırlanıyor
Her yıl teşekkür alan öğrencinin İmam Hatip isyanı: Psikolojik olarak sıkıntı yaşıyorum
MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı
Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır
Kırklareli'nde vahşet! Genç çifte kanlı infaz
Okuyucu Yorumları 0 yorum