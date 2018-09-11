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Tekirdağ'da barlarda izinsiz çalışan 7 yabancı kadına sınır dışı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 12:01 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarmanın barlarda izinsiz olarak çalışırken gözaltına aldığı yabancı uyruklu 7 kadın sınır dışı edildi.

Tekirdağ'da barlarda izinsiz çalışan 7 yabancı kadına sınır dışı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarmanın barlarda izinsiz olarak çalışırken gözaltına aldığı yabancı uyruklu 7 kadın sınır dışı edildi. Kadınlardan 3'ünde bulaşıcı hastalık tespit edildi.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş ve Vakıflar mahallelerinde faaliyet gösteren alkollü mekanlarda yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığına yönelik ihbar üzerine, işyerlerinde arama yaptı. Aramalarda izinsiz olarak çalıştığı tespit edilen 7 yabancı uyruklu kadın gözaltına alınarak, Çorlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan 3'ünde bulaşıcı hepatit C, hepatit B ile frengi hastalıkları tespit edildi.
Kadınlar, jandarmadaki sorgularının ardından sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Tekirdağ'da barlarda izinsiz çalışan 7 yabancı kadına sınır dışı

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