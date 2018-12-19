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Tekirdağ'da batan kayıktaki iki balıkçı kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 03:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da batan kayıktaki iki balıkçı kurtarıldı

TEKiRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde batan kayıktaki iki balıkçı, çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya getirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Marmara Denizi'ne balık avlamak için açılan ve kimlikleri açıklanmayan iki kişi, kayığın su aldığını fark ederek yardım istedi.

Bu kişiler, bölgede avlanan diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kayık ise suya gömüldü.

Kıyıya çıkarılarak kontrol için hastaneye götürülen iki balıkçının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayık marmaraereğlisi Tekirdağ

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