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Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Ramazan Bayramı tatilinde mavi bayraklı halk plajlarında adım atacak yer kalmadı.Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor.

Tekirdağ’da Ramazan Bayramı tatilinde mavi bayraklı halk plajlarında adım atacak yer kalmadı.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul ve çevre illerden Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da bulunan Altınova ve Kumbağ plajlarına tatilci akını yaşanıyor. Akın akın gelen tatilciler nedeniyle Tekirdağ ve çevre yollarda yoğunluk yaşanıyor. Mavi bayraklı Altınova ve Kumbağ plajlarına gelen vatandaşlar, denize girip bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.

“İstanbul’a uzak yerlere gitmelerine gerek yok”
Kumbağ esnaflarından Tevfik Yavuz, “Esnaf olarak iyi bir bayram geçirmek iyi bir dileğimiz. İnsanların İstanbul’a uzak yerlere gitmesine gerek yok. İstanbul’a yakın Kumbağ’ı da değerlendirebilirler. Yarın daha kalabalık olur. Beklentimiz o yönde. Herkesi buraya bekliyoruz. Gelsinler Uçmakdere var, Kumbağ var, yöresel her şey burada mevcut” dedi.

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı

Tekirdağ’da bayram tatilinde plajlar doldu taştı
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