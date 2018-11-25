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Tekirdağ'da bedava balık izdihamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 18:32 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Tarım İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa sahilinde 'hafta iki gün balık yiyin' sloganıyla ızgaralar kurup ücretsiz balık dağıtırken, balık almak isteyenler arasında izdiham çıktı.

Tekirdağ'da bedava balık izdihamı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Tarım İl Müdürlüğü, Süleymanpaşa sahilinde 'hafta iki gün balık yiyin' sloganıyla ızgaralar kurup ücretsiz balık dağıtırken, balık almak isteyenler arasında izdiham çıktı.
Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce balık yemeye teşvik etmek amacıyla Süleymanpaşa İlçesi sahil alanda bedava balık ekmek dağıtıldı. Balık ekmeğin bedava dağıtılacağını duyan vatandaşlar saatler öncesinden ızgaralar önünde sıraya girdi. Balıkçı İskelesi’nde bulunan eski liman önünde gerçekleştirilen program kapsamında İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Tarım müdürü Zekeriya Sarıkoca ve İl müdürlüğü yetkilileri pişirilen balıkları vatandaşlara dağıttı. Uzun kuyrukların oluştuğu balık ekmek sırasında, vatandaşlar arasında zaman zaman arbede yaşanırken, pişirdikleri balıkları dağıtan görevliler de zor anlar yaşadı.

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Tekirdağ'da bedava balık izdihamıTekirdağ'da bedava balık izdihamıTekirdağ'da bedava balık izdihamıTekirdağ'da bedava balık izdihamı

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