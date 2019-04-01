Tekirdağ'da belediyeler 3 partiye dağıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 7 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de DSP adayı seçimi önde tamamladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kadir Albayrak oldu.
Malkara, Şarköy, Saray, Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, ilçelerinde CHP, Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu'da AK Parti, Marmaraereğlisi ilçesinde DSP sandıktan ilk sırada çıktı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ'da kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Çorlu - Ahmet Sarıkurt - CHP
Çerkezköy - Vahap Akay - CHP
Malkara - Ulaş Yurdakul - CHP
Muratlı - Nebi Tepe - CHP
Şarköy - Alpay Var - CHP
Ergene - Rasim Yüksel - CHP
Saray - Özgen Erkiş - CHP
Süleymanpaşa - Cüneyt Yüksel - AK Parti
Kapaklı - Mustafa Çetin - AK Parti
Hayrabolu - Osman İnan - AK Parti
Marmaraereğlisi - Hikmet Ata - DSP
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