Tekirdağ'da belediyeler 3 partiye dağıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile 7 ilçede CHP, 3 ilçede AK Parti, bir ilçede de DSP adayı seçimi önde tamamladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kadir Albayrak oldu.

Malkara, Şarköy, Saray, Ergene, Çorlu, Çerkezköy, Muratlı, ilçelerinde CHP, Süleymanpaşa, Kapaklı, Hayrabolu'da AK Parti, Marmaraereğlisi ilçesinde DSP sandıktan ilk sırada çıktı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Tekirdağ'da kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Çorlu - Ahmet Sarıkurt - CHP

Çerkezköy - Vahap Akay - CHP

Malkara - Ulaş Yurdakul - CHP

Muratlı - Nebi Tepe - CHP

Şarköy - Alpay Var - CHP

Ergene - Rasim Yüksel - CHP

Saray - Özgen Erkiş - CHP

Süleymanpaşa - Cüneyt Yüksel - AK Parti

Kapaklı - Mustafa Çetin - AK Parti

Hayrabolu - Osman İnan - AK Parti

Marmaraereğlisi - Hikmet Ata - DSP

