HABER

Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Şarköy ilçesinde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybederken gözaltına alınan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahilyolu Mahallesi'nde Hüseyin T. (23) ve Ali Erek (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin T. cebinden çıkardığı bıçakla Ali Erek'i yaraladı. Erek, olay yerine sevk edilen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

PARTNERFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi deFilm çekmeyi de biliriz eğlenmeyi de
Bakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesiBakan Soylu'dan, 'Erdoğan Portresi' genelgesi
Gestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdıGestaş, Çanakkale Boğazı'nda 10 günde 185 bin 610 araç taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçaklı kavga ölü Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Musa dedenin 48 yıllık oyunu! Almanya-Türkiye arasında yıllarca mekik dokudu, kimse fark etmedi

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.