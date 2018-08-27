Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahilyolu Mahallesi'nde Hüseyin T. (23) ve Ali Erek (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin T. cebinden çıkardığı bıçakla Ali Erek'i yaraladı. Erek, olay yerine sevk edilen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

