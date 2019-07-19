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Tekirdağ’da bidon bidon kaçak içki ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 20:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Esenler Mahallesi’nde M.K.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesinde 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Esenler Mahallesi’nde M.K. isimli şahsın çiftlik evinde kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi alınması üzerine kısa sürede harekete geçildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden yapılan aramada, el yapımı 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımında damıtılmaya bırakılmış üretim aşamasında rakı (şıra) ele geçirildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon havadan da görüntülendi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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