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Tekirdağ’da bin 700 kök kenevir ve 50 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 10:39 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 gram esrar ve kenevir ekili tarlada bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tekirdağ’da bin 700 kök kenevir ve 50 gram esrar ele geçirildi

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 50 gram esrar ve kenevir ekili tarlada bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Ergene Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ergene ilçesinin Esenler Mahallesi’nde Ö.B. isimli şahsın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilerek operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği ’Limit’ ile şüphelinin evi ve tarlada arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 50 gram esrar ve kenevir ekili tarlada bin 700 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirleri imha edilirken, gözaltına alınan Ö.B. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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