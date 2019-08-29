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Tekirdağ’da bir astsubay FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 01:50 | Son Güncelleme

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Tekirdağ’da yakalandı.Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay O.D., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görev yaptığı 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan astsubay Tekirdağ’da yakalandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye üye olmak suçlaması ile hakkında yakalama kararı çıkarılan astsubay O.D., Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince görev yaptığı 95’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yakalandı. Arama kararına istinaden O.D.’nin evinde yapılan aramada da 3 adet akıllı cep telefonu ve bir adet görev silahı tabanca bulunarak söz konusu eşyalara el konuldu.
Astsubay O.D. emniyetteki işlemlerinin sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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