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Tekirdağ’da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ’da bir tona yakın kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 890 litre kaçak içki ele geçirildi. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi’nde bir kişinin kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda N.M. isimli şahsın evinde yapılan aramada rakı damıtma sistemi ile birlikte 665 litre şarap ve 225 litre rakı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan N.M.’nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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