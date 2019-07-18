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Tekirdağ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Tekirdağ’da arazi çalışması yapıldı.

Tekirdağ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında Tekirdağ’da arazi çalışması yapıldı. Tekirdağ’ın doğa güzellikleri gözler önüne serilirken, yeni bitki türleriyle birlikte var olan bitki türleri Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından incelendi.
Çamlıkoy Tabiat Parkı kumsalında yapılan arazi çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Doğa Koruma ve Sulak Alan Şube Müdürü Dr. Merih Uslu, Tekirdağ Şube Müdür Vekili Gökay İnal ve Çevre Eğitimi ve Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Nimet Ertem ile Bölge ve Şube Müdürlüğü teknik personelleri eşlik etti. Tekirdağ’da biyoçeşitlilik açısından özellikli alanlardan olan Çamlıkoy Tabiat Parkında yapılan arazi çalışmalarında; Silene thymifolia (Kumul nakılı) Endemik, Centaurea kilaea (Kilyos düğmesi) Endemik, Jurinea kilaea (Kilyos moru), Pancratium maritimum (Kum zambağı), Eryngium maritimum (Kum Boğadikeni), Peucedanum obtusifolium (Kıyı kerevizi), Achillea maritima subsp. maritima (Çocuk otu) türleri ile Safaalan bölgesinde özellikli alanda yer alan Quercus sp. (Meşe), Pinus nigra (Karaçam) ve Karışık Orman incelendi. Fotokapan ve arazi çalışmaları neticesinde ise Capreolus capreolus (Karaca), Dolichophis caspius (Hazer Yılanı-Bozyörük) türleri de gözlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde doğa harikaları yetkililer tarafından incelenirken, bölgede biyolojik çeşitliliği arttırma çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Tekirdağ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’da biyoçeşitlilik izleme çalışmaları sürüyor

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