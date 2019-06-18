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Tekirdağ'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesinde bir apartmanın çatısında başlayan ve bitişikteki binaya da sıçrayan alevler, 2 saatte kontrol altına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki binanın çatısına da sıçradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemi aldı, elektrik arıza ve doğal gaz ekipleri de muhtemel tehlikelere karşı akımları kesti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı, ardından çatılarda soğutma çalışması yapıldı.

Yangında apartmanların çatıları kullanılamaz hale geldi.

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çatı Çorlu yangın

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