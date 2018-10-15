Tekirdağ'da cezaevi firarisi iki kardeş yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cezaevi firarisi iki kardeş, annelerinin evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarileri Erdem S. ve Ercan S'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Polisin fiziki ve teknik takibi sonucu iki kardeş, Atatürk Mahallesi'ndeki annelerinin evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, buradaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Zanlılardan Erdem S'nin "cinayet" suçundan 15 yıl, Ercan S'nin de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.
Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat
İngiltere'de bir bebek babası, dedesi ve teyzesiyle aynı tarihte doğdu
İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde alarm!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! 259 köy ve mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
Adana'da bir firmayı 550 bin TL dolandıran şahıstan akılalmaz teklif: Benimle beraber olun...
Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
İYİ Parti'de istifa depremi
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi