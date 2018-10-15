Tekirdağ'da cezaevi firarisi iki kardeş yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde cezaevi firarisi iki kardeş, annelerinin evinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarileri Erdem S. ve Ercan S'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Polisin fiziki ve teknik takibi sonucu iki kardeş, Atatürk Mahallesi'ndeki annelerinin evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, buradaki işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.

Zanlılardan Erdem S'nin "cinayet" suçundan 15 yıl, Ercan S'nin de "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu öğrenildi.

