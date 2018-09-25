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Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:30 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da cezaevi firarisi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cezaevinden firar eden R.B'nin (29) Muratlı'da olduğunu tespit etti. Ekipler, teknik takibin ardından düzenledikleri operasyonda hükümlüyü yakaladı.

Hakkında 12 ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen R.B'nin 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Tekirdağ

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