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Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yaptırılan cami ile sosyal tesisler, düzenlenen törenle açıldı.

Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yaptırılan cami ile sosyal tesisler, düzenlenen törenle açıldı.
Tekirdağ Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile hayırseverler tarafından yaptırılan caminin açılışına Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Başsavcı Güngör Karakoç, savcılar, İl Müftüsü İsmail İpek ile davetliler katıldı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, tesisin açık cezaevinde bulunan hükümlülerin çalışması ve hayırseverlerin katkısı ile yapıldığını söyledi. Tutuklu ve hükümlü yakınlarının ziyarete geldiklerinde ibadet edecek yerlerinin bulunmadığını bu cami ve yapılan sosyal kısımları ile de büyük bir eksiğin giderildiğini ifade eden Karakoç, şunları söyledi:
"Tekirdağ Cezaevi Kampüsü'nde 2 F tipi, 2 T tipi ve açık cezaevi olmak üzere 5 cezaevi müdürlüğümüz bulunmaktadır. Ziyarete gelen tutuklu ve hükümlü yakınları için kampüste ibadetleri gerçekleştirebilecek, yeme ve içme gibi gereksinimleri karşılayacak imkan bulunmamaktaydı. Bu kampüsümüz için büyük bir eksiklikti. Şimdi bu eksikliği gidermiş olacağız. Yapımı tamamlanan cami ile birlikte caminin alt kısmında kapalı ve açık restoran yaparak herhangi bir kısıtlı alan oluşturmadan tüm halkımızın hizmetine açmış bulunmaktayız. Burada bekleyen hükümlü yakınları veya dışarıdan buraya gelecek vatandaşların da faydalana bileceği bir tesis ise ibadet edecekleri bir cami hizmete sunmuş olacağız."

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Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldıTekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldıTekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldıTekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı

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