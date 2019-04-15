Tekirdağ'da CHP ve AK Parti'li başkanlardan birlik mesajı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Kadir Albayrak ile merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel, bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ikinci kez seçilen CHP'li Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı'na ilk kez seçilen AK Parti'li Cüneyt Yüksel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan başkanlar, Tekirdağ için birlik mesajı verdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, seçim sürecinin sona erdiğini ifade ederek, "Seçim dönemini geride bıraktık ve artık Trakya'nın incisi Süleymanpaşa için el ele vererek bizden hizmet bekleyen vatandaşlarımız için çalışacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak ile önümüzdeki beş yıl boyunca uyum içinde çalışacağımıza olan inancım tamdır. Kadir ağabey ile nasıl bir iş birliği içinde olacağımıza önümüzdeki dönemde hepiniz şahit olacaksınız. Kendisi benim hem yaşça hem de belediye başkanlığı anlamında tecrübe olarak ağabeyimdir. Bu tecrübeden de istifade edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Cüneyt Başkanım, vatandaşlarımızın tercihi ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı, ben de yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçildik. İkimiz de seçimin ardından parti rozetlerimizi çıkaracağız ve ben tüm Tekirdağ'ın, kendisi de tüm Süleymanpaşa'nın belediye başkanı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Benim için diğer 10 ilçe ve belediye başkanları ne kadar önemliyse, Süleymanpaşa ve onun Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de aynı şekilde önemlidir. Yeni dönemde hiçbir ayrım gözetmeksizin ve birlik, beraberlik içinde hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.