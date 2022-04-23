Tekirdağ'da çiçek açan kanolalar tarlaları sarıya bürüdü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da tarlalarda çiçek açan kanola bitkisi, güzel görüntüler oluşturdu.

Hayrabolu ve Kapaklı ilçelerinde toprağı adeta bir halı gibi örten kanola, fotoğrafseverlerin ilgisini çekiyor. Sarıya bürünmüş tarlalara giren vatandaşlar, bu güzel anları fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Kanola, son yıllarda artan ekim alanıyla da çiftçilerin tercih ettiği alternatif ürünler arasında yer alıyor.

Hayrabolu Önder Çiftçi Derneği Başkanı Mehmet Çıkrıkçılı, AA muhabirine, bu yıl ilçede 12 bin 212 dekar alanda yağlık kanola bitkisi ekildiğini söyledi.

Çıkrıkçılı, kanola yağının pazarlamasının dernek tarafından yapılacağını kaydetti.

