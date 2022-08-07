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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

07.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Kumbağ Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

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yangın Tekirdağ

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Sabah
06:04
Öğle
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İkindi
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Akşam
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