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Tekirdağ'da cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

Çerkezköy ilçesinde boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki ormanlık alanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşbahçe mevkisindeki ormanlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık personeli, boğazı kesilmiş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden Erol Öztürk'e ait kimlik çıkan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Tekirdağ'da Cinayet

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