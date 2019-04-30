Tekirdağ'da cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bıçaklı saldırıya uğrayan 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanının girişinde bıçaklı saldırıya uğrayan Naciye Saygın (72), eşi Necati Saygın tarafından yaralı bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, Saygın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Naciye Saygın'ın ziynet eşyalarını gasbetmek isteyen kişi ya da kişilerce bıçaklandığı ihtimali üzerinde duruyor.

Mahalle sakinleri de Saygın'ın günden geldiğini, bu yüzden saldırıya uğramış olabileceğini ifade etti.

