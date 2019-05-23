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Tekirdağ'da cinayet: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:13 | Son Güncelleme

Çerkezköy'de bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdü - Zanlının öldürdüğü kişilerden birini ormana attığı belirlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy'de bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden 2 kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda Metin Ç.(36), Dursun Arslan'ı (40) bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Dursun Arslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı Metin Ç., Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Zanlı sorgusunda bir kişiyi daha öldürdüğünü ve ormana attığını itiraf etti.

Kuşbahçe mevkisinde ormanlık alandaki aramada Fesih Yıldız'ın (50) da cesedine ulaşıldı. Yıldız'ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının alacak verecek meselesi yüzünden cinayetleri işlediği öğrenildi.

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cinayet Çerkezköy Tekirdağ

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