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Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahçeağıl Mahallesi'nde seyir halinde olan Rıza Kılıç idaresindeki 34 UJ 6219 plakalı çöp kamyonu yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü kamyonda sıkıştı, araçta bulunan Nazım Cin ve Özkan Kara çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralı sürücü ile Cin ve Kara, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Bahçeağıl Mahallesi Muhtarı Kenan Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı yolda her gün kazaların meydana geldiğini belirterek, "Yolumuzun dar olmasından dolayı iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Bu yolu daha önce Büyükşehir Belediye Başkanımıza fotoğraflarla bildirdim. Buradaki üçüncü kazamız. Yolumuzun sağ taraftan 2 metre, sol taraftan 2 metre genişletilmesini istiyoruz. Lütfen bu kazalar olmasın. Yolumuz dar, genişletilmesini istiyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bahceagıl kaza Kapaklı Tekirdağ

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