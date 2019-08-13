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Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nde şiddetli poyrazın dalgalar oluşturması üzerine Tekirdağ sahillerinde bulunanlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından uyarıldı.

Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- MARMARA Denizi'nde şiddetli poyrazın dalgalar oluşturması üzerine Tekirdağ sahillerinde bulunanlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından uyarıldı. Bazı kişilerin, tüm uyarılara karşın denize girdikleri görüldü.
Kurban Bayramı tatillerini Marmara Denizi kıyılarında geçirmek üzere Tekirdağ'a gelen tatilciler, sahilleri doldurdu. İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova, Barbaros ve Kumbağ plajlarına akın eden aileler, bölgedeki trafiği de yoğunlaştırdı.
Kıyılarda şiddetli poyraz esintisi nedeni ile büyük dalgalar oluşması üzerine yetkililer harekete geçti. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile belediye görevlileri, anonslar yaparak tatilcilerden denize girmemeleri istedi. Kalabalıktakilerin büyük bölümü bu uyarıya uyup, dalgaların etkisini geçirmesini beklerken, bazıları ise uyarılara aldırış etmeden denize girdi.
Jandarma ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı plajlarda önlemlerini artırdı.

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Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdilerTekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdilerTekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler

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