HABER

Tekirdağ'da 'dalga' uyarısına rağmen denize girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 21:41 | Son Güncelleme

MARMARA Denizi'nde şiddetli poyrazın dalgalar oluşturması üzerine Tekirdağ sahillerinde bulunanlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından uyarıldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- MARMARA Denizi'nde şiddetli poyrazın dalgalar oluşturması üzerine Tekirdağ sahillerinde bulunanlar, jandarma ve belediye ekipleri tarafından uyarıldı. Bazı kişilerin, tüm uyarılara karşın denize girdikleri görüldü.

Kurban Bayramı tatillerini Marmara Denizi kıyılarında geçirmek üzere Tekirdağ'a gelen tatilciler, sahilleri doldurdu. İstanbul, Edirne ve Kırklareli gibi çevre illerden Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Altınova, Barbaros ve Kumbağ plajlarına akın eden aileler, bölgedeki trafiği de yoğunlaştırdı.

Kıyılarda şiddetli poyraz esintisi nedeni ile büyük dalgalar oluşması üzerine yetkililer harekete geçti. Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile belediye görevlileri, anonslar yaparak tatilcilerden denize girmemeleri istedi. Kalabalıktakilerin büyük bölümü bu uyarıya uyup, dalgaların etkisini geçirmesini beklerken, bazıları ise uyarılara aldırış etmeden denize girdi.

Jandarma ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı plajlarda önlemlerini artırdı.

PARTNERİç organ mesajı nasıl yapılır?İç organ mesajı nasıl yapılır?
Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar varDiyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var
GÜNCELLEME - Eskişehir'de orman yangınıGÜNCELLEME - Eskişehir'de orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Saniyeler sonrası korkunç! Feci şekilde can verdi

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

Davetkar notla seksi paylaşım

Davetkar notla seksi paylaşım

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Çirkin mesajı ifşa etti! 'Karım var ama...'

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

Kriz yaratacak hamle! Jetler karşı karşıya geldi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da akrabalar arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Gaziantep'te motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet otobüs durağına çarptı

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

İBB Başkanı İmamoğlu duyurmuştu! Harekete geçiliyor

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Serinlemek için girmişti! Acı haber geldi

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Ortalık savaş alanına döndü! Korkunç olayda detaylar belli oldu

Görevi başındayken ölen uzman çavuş gözyaşları içinde toprağa verildi

Kalp krizi geçirerek ölmüştü! Uzman çavuşa veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.