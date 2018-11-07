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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:48 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Afgan uyruklu bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu A.R.N'yi takibe aldı.

Şüphelinin ilçeye bağlı Marmaracık beldesinde bir fabrikada çalıştığını tespit eden ekipler, A.R.N'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Ergene operasyon Tekirdağ

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