Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Afgan uyruklu bir şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütle irtibatlı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu A.R.N'yi takibe aldı.
Şüphelinin ilçeye bağlı Marmaracık beldesinde bir fabrikada çalıştığını tespit eden ekipler, A.R.N'yi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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