HABER

Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan bir şüpheli adliyeye getirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdülkerim H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye'de gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin kullandığı telefonla irtibat kurduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülkerim H'yi (26) yakalamıştı.

Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri Yeni 'Bond Kızı' o oldu! İşte olay yaratan sahneleri
GÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
Türk robotik takımından Houston’da büyük başarıTürk robotik takımından Houston’da büyük başarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ gözaltı Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

Trump talimatı verdi: Rusya ve Çin ile yeni anlaşma hazırlığı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mezar taşında karekod uygulaması

Mezar taşında karekod uygulaması

Yumurta Müzesi görenleri şaşırtıyor! '19 bin yumurta kabuğu kullanıldı'

Türkiye'de tek! Cam fanusla korunuyor

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Gazeteci Ahmet Hakan'ın eski şoförüne 10 yıl hapis istemi

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Deniz Efsaneleri, kumda canlanacak

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.