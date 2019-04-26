Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu Abdülkerim H'nin (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
- Olay
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye'de gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin kullandığı telefonla irtibat kurduğu belirlenen Suriye uyruklu Abdülkerim H'yi (26) yakalamıştı.
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