HABER

Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:50 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü öğrenilen 4 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Tekirdağ genelinde Radikal Dini Terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve örgüt adına faaliyet gösteren şahısların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçesinde ikamet ettiği öğrenilen K.A., G.M., S.S. ve M.A. isimli 4 zanlı, DEAŞ Terör Örgütü üyeliğinden yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalandığı adreste yapılan arama neticesinde zanlılara ait cep telefonları, laptop, hard disk ve flash belleğe incelenmek üzere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelinden S.S. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Bella Thorne'dan cinsellik itirafıBella Thorne'dan cinsellik itirafı
Doktora tehdide ilginç cezaDoktora tehdide ilginç ceza
Üniversite sınavında yüksek puan aldı ancak yaşatılamadıÜniversite sınavında yüksek puan aldı ancak yaşatılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Adana'da 'sahte içki' operasyonu! 12 kişi hayatını kaybetmişti

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

İki maaşı da alacaklar!

İki maaşı da alacaklar!

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Bolu'da korkunç kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.