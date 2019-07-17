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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'da, polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına aldı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğunu belirlediği 4 kişiyi takibe aldı. Takibin ardından polis, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Suriye uyruklu K.A., G.M., S.H. ve M.A adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dokümanlara el konuldu. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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