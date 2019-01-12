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Tekirdağ'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 13:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik çalışmada, Kapaklı'dan otomobil kiralayıp İstanbul'a giden 4 şüpheliyi takibe aldı. İstanbul'dan dönüş yapan şüphelilerin bulunduğu araç durdurularak şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi ve dijital inceleme yapılmasının ardından 2 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 6 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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