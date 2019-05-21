Tekirdağ'da DEAŞ şüphelisine gözaltına

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen A.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı çalışmada, Çerkezköy ilçesinde bulunan A.B.'nin örgütle irtibatlı olduğunu belirledi. Polis, A.B.'yi yakalandığı evde gözaltına aldı. Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilen A.B. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

