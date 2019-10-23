HABER

Tekirdağ'da deniz 25 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:47 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu.

Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 25 metre çekilirken, deniz anaları karaya vurdu. Çok sayıda balıkçı teknesi de denizin çekilmesiyle karaya oturdu. Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Mevsimsel, panik yapacak bir durum söz konusu değil" dedi.

Marmara Ereğlisi'nde halk plajının bulunduğu bölgede deniz, kıyıdan 25 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle çok sayıda deniz anası kıyaya vururken, balıkçı tekneleri de karaya oturdu. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar oluşan adacıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

İlçede yaşayan Erkan Atalar, "Bu yıl biraz daha fazla çekilme var. Depremle ilgilisi var mı bilemiyorum. Bunu uzmanlar bilecek. Ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz" dedi. Zekeriya Kurtkan da ilk kez denizin bu kadar çekildiğini belirterek, "Geçen yıl da vardı ancak bu yıl biraz daha fazla. Çok sayıda deniz anası kıyıya vurmuş. Nedenini bilemiyoruz, merak ediyoruz. Haziran, Ağustos aylarında denizin suyu kıyıya kadardı. Şimdi ise epey çekilmiş durumda" diye konuştu.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Şen ise, "Denizin çekilmesinin mevsimsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun içinde panik yapacak bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

PARTNER Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama... Herkes onu en seksi ve bakımlı haliyle görüyor ama...
Başkan Türkyılmaz, Başkan Erdem’i ağırladıBaşkan Türkyılmaz, Başkan Erdem’i ağırladı
Varil bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutluVaril bombasıyla yaralanan Suriyeli iki kardeş, Türkiye'de mutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili son dakika açıklaması

Eşiyle tartıştıktan sonra balkondan atlayan kadın öldü

Eşiyle tartıştıktan sonra intihar etti

Son dakika! Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Uşak'ta yangın faciası: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon! 3 kişi tutuklandı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

Sosyal medyadan terör propagandası yapanlar gözaltına alıntı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.