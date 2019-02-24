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Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu.

Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde deniz, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekilirken, bazı tekneler karaya oturdu.
Marmara Ereğlisi'nde halk plajının olduğu deniz, kıyıdan 30 metre çekilirken, bazı tekneler de karaya oturdu. İlk kez denizin 30 metre çekildiğini belirten balıkçı Barış Kardeş, "İlk kez bu kadar deniz çekildi. 30 metre çekilmesi ve depremin ardından olması dikkat çekiyor. Tabi bunu bilim adamları bilecek. Biz de önlemimizi almak istiyoruz. Sonuçta deprem bölgesinde bulunuyoruz" dedi.
Denizin çekilmesiyle birlikte sahil bandındaki kaldırımın da çöktüğü belirtildi. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uya, deniz çekilmesinin normal olduğunu belirterek, "Zaman zaman bu durum yaşanıyor. Vatandaşların herhangi bir korku yaşamasın" dedi.

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Tekirdağ'da deniz 30 metre çekildiTekirdağ'da deniz 30 metre çekildiTekirdağ'da deniz 30 metre çekildiTekirdağ'da deniz 30 metre çekildi

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