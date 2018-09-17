HABER

Tekirdağ'da denizde telef olmuş eşek bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü: - "Hayvandan numune alınarak, aynı gün analiz yapılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne elden teslim edilmiştir"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kıyısında bulunan telef olmuş eşekten numune alınarak, analiz için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim edildiği bildirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deniz kıyısında bulunan hayvanın gerekli incelemelerin ardından veteriner hekimler gözetiminde gömüldüğü belirtildi.

Bazı yerel gazete ve internet sitelerinde "sahile vuran büyükbaş hayvan ve şarbon paniği" şeklinde yapılan haberlerin asılsız olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi zabıta birimi tarafından, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne, Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş hayvan ölüsü bulunduğu ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İlçe Müdürlüğü ile İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemede; hayvanın tek tırnaklı olması, kulak ve kafa yapısı, üst çenedeki diş yapısı, morfolojik özellikleri itibarıyla hayvan ölüsünün bir eşeğe ait olduğu ve en az 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Yapılan inceleme fotoğraflanarak arşivlenmiş olup, hayvandan numune alınarak aynı gün analiz yapılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne elden teslim edilmiştir."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Siirt'te otomobil, okul bahçesine uçtu: 4 yaralıSiirt'te otomobil, okul bahçesine uçtu: 4 yaralı
MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı (2)MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama deniz eşek Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

Abdurrahman Dilipak'tan çok sert sözler: Allah lanet etsin

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Vali, kendisi gelmeden başlayan programdan erken ayrıldı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İETT kış tarifesi 2018: 17 Eylül Pazartesi İETT kış tarifesi sorgulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.