Tekirdağ'da denizde telef olmuş eşek bulunması

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde deniz kıyısında bulunan telef olmuş eşekten numune alınarak, analiz için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne teslim edildiği bildirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deniz kıyısında bulunan hayvanın gerekli incelemelerin ardından veteriner hekimler gözetiminde gömüldüğü belirtildi.

Bazı yerel gazete ve internet sitelerinde "sahile vuran büyükbaş hayvan ve şarbon paniği" şeklinde yapılan haberlerin asılsız olduğuna değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyesi zabıta birimi tarafından, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'ne, Şarköy İlçesi Mürefte Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş hayvan ölüsü bulunduğu ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi, Şarköy İlçe Müdürlüğü ile İl Müdürlüğü ekiplerince olay mahalline gidilerek inceleme yapıldı. Yapılan incelemede; hayvanın tek tırnaklı olması, kulak ve kafa yapısı, üst çenedeki diş yapısı, morfolojik özellikleri itibarıyla hayvan ölüsünün bir eşeğe ait olduğu ve en az 10 gün önce öldüğü tespit edildi. Yapılan inceleme fotoğraflanarak arşivlenmiş olup, hayvandan numune alınarak aynı gün analiz yapılmak üzere Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne elden teslim edilmiştir."

