Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Beyazköy mevkisi sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyafetleri üzerinde kıyıda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkarılan Atakan Ören (52) ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ören, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her gün yüzmeye sahile geldiği öğrenilen Ören'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli yarbay olduğu belirtildi.

