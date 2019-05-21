HABER

Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 21:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Beyazköy mevkisi sahil şeridinde yürüyen vatandaşlar, deniz kıyafetleri üzerinde kıyıda hareketsiz haldeki kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince kıyıya çıkarılan Atakan Ören (52) ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ören, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Her gün yüzmeye sahile geldiği öğrenilen Ören'in, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli yarbay olduğu belirtildi.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Malkara’da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildiMalkara’da öldürülen bedensel engelli Umut, toprağa verildi
İBB'den Meral Akşener'e yanıt İBB'den Meral Akşener'e yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ceset deniz Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Hırsızlıkla suçladıkları kadınları dövüp, saç ve elbiselerini kestiler

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

4 akademisyeni öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB'den Meral Akşener'e yanıt

İBB'den Meral Akşener'e yanıt

Sakarya'daki çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

4 kişi ölmüş, 2 polis yaralanmıştı! Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı

Tunceli'de öldürdüğü kadının cenazesine de katılan zanlı tutuklandı

Kan donduran olay! Cinayeti işledikten sonra yaptığı pes dedirtti

Adli Tıp Kurumu 2'nci raporu: Şule Çet'in intihar ettiğini gösteren kanıt yok

Şule Çet cinayetinde Adli Tıp Kurumu'ndan ikinci rapor

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde korkunç olay! Önce aracını ateşe verdi, sonra köprüden atladı

Korkunç olay! Aracını ateşe verdi sonra köprüden atladı

Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Bakan Gül açıkladı: 11 bin 78 personel alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.