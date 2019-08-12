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Tekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtınayla nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediye ekipleri, hoparlörden boğulma tehlikesine karşı sahildekileri uyardı.

Tekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısı

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde fırtınayla nedeniyle denize girmek yasaklandı. Belediye ekipleri, hoparlörden boğulma tehlikesine karşı sahildekileri uyardı.
Marmara Ereğlisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hava sıcaklığının 31 derece olduğu ilçede saatte 42 kilometre esen rüzgar nedeniyle denizdeki dalgalar oluşunca boğulma olaylarına karşı denize girmeyi yasakladı. Marmara Ereğlisi Belediyesi'nin hoparlöründen ekipler, 'hava muhalefeti ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaktır' anonsları yaptı. Sahilde ekiplerin uyarısını duyanların bazıları denize girmekten vazgeçip sahilden uzaklaşırken, bazıları ise yoğun dalgalara aldırış etmeden suya girmeye devam etti.

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Tekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısıTekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısıTekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısıTekirdağ'da 'denize girmeyin' uyarısı

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