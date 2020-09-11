Tekirdağ’da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

Tekirdağ’da deprem tatbikatı gerçekleştirilerek, senaryo gereği çöken binada 3 yaralı kurtarıldı.

TAMP Tekirdağ-2020 İl Düzeyi Saha Tatbikatına ilişkin hazırlık toplantısı, Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin başkanlığında, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezinde (UDEM-Marmara Ereğlisi) gerçekleştirildi. Toplantıda, Tekirdağ İl Afet Müdahale (TAMP-Tekirdağ) ve Bütünleşik Afet Yönetim Sisteminin daha etkin hale getirilmesi, Yerel Düzey Çalışma Grupları ve Destek Çözüm Ortaklarının, müdahale imkan ve kabiliyetlerinin ölçülmesi, ayrıca bölgedeki Büyük Endüstriyel Tesislerinin afet durum hazırlıklarının test edilmesi konuları görüşüldü.

Afete hazırlık yılı projesinin deprem anı/tatbikat kapsamında, TAMP Arama ve Kurtarma Çalışma Grubu Destek Çözüm Ortaklarıyla birlikte Çorlu Tatbikat Alanında bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikata, AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Tekirdağ AKUT ve AKE 59 ekipleri katıldı. Tatbikatta, ekipler senaryo (Deprem Bina Çökmesi) çerçevesinde hareket ederek, olay yeri güvenliği, hazmat çalışması, yaralıların yerini tespit için fiziki, göz ve sesle akustik dinleme cihazıyla enkazdaki yer tespiti enkaz çalışması tahkimatı, domuzlama damı yapılarak yaralılara ulaşıldı. Yüksekten iniş çıkış yaralı indirme çalışması yapılarak, üstten kurtarma ise tripot kurularak yaralıya ulaşıldı. Kurtarılan yaralı senaryo gereği 112 UMKE ekiplerine teslim edildi. Arama kurtarma çalışması ile toplamda senaryo gereği üç yaralı kurtarıldı. Tatbikat ortak değerlendirme ile son buldu.

