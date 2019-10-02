Tekirdağ'da, depremde kolonları patlayan üniversite binası boşaltıldı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - İSTANBUL Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin kolonları patlayan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası tahliye edildi.

Silivri açıklarında, 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul'dan sonra en fazla hissedildiği Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binasında hasar meydana geldi. Yapılan inceleme sonucu binanın zemin katındaki kolonlarda patlamaların meydana geldiği tespit edildi. Bunun üzerine bina, boşaltılırken, çevresine de emniyet şeritleri çekildi. Binaya öğrenci ve akademisyenlerin girmesi ise yasaklandı. Yetkililer, binada inceleme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, detaylı inceleme yapılacağını söyledi.

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