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Tekirdağ'da derenin kirli aktığı bölgede denize girmek yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:49 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne dökülen Kamara Deresi'nin kızıl ve siyah renkte akmaya başlaması üzerine yapılan incelemenin ardından derenin denizle buluştuğu noktaya şerit çekilerek denize girmek yasaklandı.

Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde Marmara Denizi'ne dökülen Kamara Deresi'nin kızıl ve siyah renkte akmaya başlaması üzerine yapılan incelemenin ardından derenin denizle buluştuğu noktaya şerit çekilerek denize girmek yasaklandı. Marmara Ereğlisi'nin Kamara Dere Mahallesi'nden geçen ve mahalle ile aynı adı taşıyan dere kirlenip zaman zaman kızıl zaman zaman da siyah renge bürünüp akmaya başladı. Döküldüğü Marmara Denizi'ni de kirleten derenin kirliliğinden tedirgin olan mahalle sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine Marmara Eğrelisi Belediyesi Çevre Kontrol Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Müdürlüğü ekipleri ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulunup, sudan numuneler aldı. Kirliliğin kaynağını araştıran ekipler, dere yatağına kadar inip, dere yatağına bağlı olan ve toprak altından gelen ancak hangi firmadan geldiği henüz tespit edilemeyen borudan akan zehirli olduğu düşünülen atık su hattını buldu. Ekipler, kirliliğe neden olan tesisin belirlenmesi için çalışmaları sürdürüyor. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından Marmara Ereğlisi Belediyesi zabıta ekipleri tarafından bölgeye şerit çekilip, 'Denize girmek yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır' yazılı tabela asıldı.

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