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Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:00 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve kirlenip, yeşil- mavi akmaya başlayan Karaağaç Deresi'nde, boya üretimi yapılan işletmenin atıklarıyla kirlilik oluştuğu belirlendi.

Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

Ruhan YALÇIN- Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan ve kirlenip, yeşil- mavi akmaya başlayan Karaağaç Deresi'nde, boya üretimi yapılan işletmenin atıklarıyla kirlilik oluştuğu belirlendi. İşletmenin faaliyeti durdurulurken, 144 bin 394 liralık para cezası uygulandı.
Kapaklı ilçesinde, Trakya'da kirliliğiyle gündeme gelen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, dün akşam saatlerinde kirlenerek, yeşil- mavi renklere bürünüp, akmaya başladı. Kirliliğin görülüp, ihbar edilmesi üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dere boyunca çalışama yaparak, dereden incelenmek üzere numuneler aldı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Karaağaç Deresi'nin kirliliğine ilişkin yapılan açıklamada, ihbar üzerine teknik personelin kısa sürede dereye intikal ettirildiği ve çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
"Karaağaç Deresi boyunca yapılan incelemede Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu çıkış hattından Karaağaç Deresi'ne mavi renkli atık suyun verildiği ve bu nedenle derede renk değişiminin olduğu gözlemlenmiştir.
Söz konusu yağmur suyu kanalının takip edilerek incelenmesi sonucunda mavi renkli atık suyunu yağmur hattına deşarj eden ve 'masterbatch granül boya üretimi' konusunda faaliyet gösteren işletmenin kirlilik kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu işletmeye ait yağmur suyu kanalı ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne ait yağmur suyu hattının Karaağaç Deresi'ne çıkış noktasından atık su numuneleri alınmış ve analiz edilmek üzere yetkilendirilmiş laboratuvara gönderilmiştir. Söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulmasına yönelik idari yaptırım kararı alınmış olup, alınan atık su numunelerinin analiz sonuçlarına göre 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine doğrultusunda ayrıca işlem yapılacaktır."
Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Karaağaç Deresi'nde kirliliğin kaynağını oluşturduğu tespit edilen işletmeye 144 bin 394 liralık para cezası uygulanıp, faaliyeti durduruldu. Atık su numunelerinin sonuçlarına göre de yeniden işlem yapılacak.

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Tekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldıTekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldıTekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldıTekirdağ'da dereyi kirleten işletme, 144 bin lira ceza uygulanıp kapatıldı

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