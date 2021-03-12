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Tekirdağ’da dev tütün operasyonu

12.03.2021 13:50 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Tekirdağ’da kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 84 bin dolu makaron ve 54 bin bandrolsüz boş makaron ve 56 kilo tütün ele geçirilirken, olayda 14 kişi yakalandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığa geçit vermiyor. Süleymanpaşa ilçesinde 13 işyeri ve 4 ikamette polis geniş çaplı arama yaptı. Aramalarda 84 bin makaron, 54 bin bandrolsüz boş makaron, 12 bin bandrollü makaron ve 56 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken, yakalanan 14 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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