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Tekirdağ'da doğal gaz bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kapaklı ilçesindeki Kazak Gölü sahasında gaz üretimine başlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait Kazak Gölü sahasında gaz üretimi başladı.

Doğal gaz üretim sahasındaki çalışmalar neticesinde ilk doğal gaz ateşi yandı.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazak Gölü sahasının ilçedeki ikinci rezerv arama yeri olduğunu belirtti.

Kapaklı'da 3 farklı noktada doğal gaz arama çalışması yapıldığını anlatan Çetin, şöyle konuştu:

"Kazak Gölü'nün Saray istikametinde bir alanda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile yaklaşık 3-4 aylık bir çalışmanın neticesinde bir yer tespit ettik. Belediye olarak ruhsatını aldık. 5 yıl içerisinde o bölgede sondajla sıcak su çıkarabilirsek bölgemize zenginlik katar. Bu, esnafımıza, inşaat sektörüne turizme önemli katkı verir. Belediye olarak kendi yerimizde sıcak su çıkarabilirsek, bir de ormanlık alanda olursa, ilçemize katma değer katar."

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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Kapaklı Tekirdağ

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