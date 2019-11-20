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Tekirdağ'da doğal gaz rezervi bulunması vatandaşları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:18 | Son Güncelleme

Yukarısırt Mahallesi sakinlerinden Burak Yıldırım: - "Köyümüzde doğal gaz rezervi bulunmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Bulunan doğal gaz kullanıma da açılırsa vatandaş olarak çok mutlu olacağız"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan doğal gaz rezervi bölgede heyecan yaşattı.

Üretim testlerinin sürdüğü çalışmalar kapsamında görevliler, Yukarısırt Mahallesi'nde keşif çalışmalarına devam ediyor.

Kuyu açılan Yukarısırt Mahallesi'nde yaşayan Hasan Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeraltı kaynakları açısından çok zengin olduğunu söyledi.

Mahallelerinde doğal gaz rezervi bulunmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Özkan, "Yüklü miktarda rezerv olduğu söyleniyor. İnşallah yurdumuz ekonomisine de büyük katkısı olacaktır. Ben Türk vatandaşı olarak kendi adıma söylüyorum; inşallah Türkiye doğal gaz konusunda daha da rahatlayacak. Fiyatlar inşallah daha da düşecek." dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Yıldırım da şirket çalışanlarının köyde önemli ölçüde rezerv olduğunu söylediğini aktardı.

Bunun köyde heyecan yarattığını vurgulayan Yıldırım, "Köyümüzde doğal gaz rezervi bulunmasından dolayı çok mutluyuz. İnşallah ilerleyen zamanlarda her yerde bulunur. İnşallah devamı gelir. Bulunan doğal gaz kullanıma da açılırsa vatandaş olarak çok mutlu olacağız." diye konuştu.

- Kanadalı şirket açıklamıştı

Norveçli enerji şirketi Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Kanadalı şirket Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğal gaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti.
Şirketten yapılan açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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doğalgaz Heyecan Rezerv Tekirdağ

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