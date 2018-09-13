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Tekirdağ'da dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

İnternetteki bazı arkadaşlık sitelerinde tanıştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, internetteki bazı arkadaşlık sitelerinde tanışıp samimi oldukları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine internetteki bazı arkadaşlık siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan kişileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, internette tanıştıkları kişileri kredi kurumlarının adını kullanarak dolandırdıkları belirlenen ve sahte isimler kullanan 4 zanlı ile kod isim kullanarak irtibat sağladı.

Polisin, müşteri gibi görüştüğü şüphelilerin, farklı şifre kurma, sahte hesap, kredi kartı ile tahsilat ve benzeri programlar (Pishing, ship geçme, mail order ve fake post) kullandıkları belirlendi.

Kimlikleri tespit edilen E.K, K.S, D.B. ve A.S düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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