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Tekirdağ'da dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 12:15 | Son Güncelleme

Çorlu'da başkalarının kimlik bilgileriyle bir bankanın ATM'sinden para çekmek isteyen 4 kişiden 3'ü tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde başkalarının kimlik bilgileriyle bir bankanın ATM cihazından para çekmek isterken yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir banka şubesinin görevlileri, 4 şüpheli şahsın ATM cihazından para çekmeye çalıştığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların üstünde dolandırıcılıktan elde edildiği tahmin edilen 20 bin lira para, evlerinde yapılan aramada ise bankı kartı kopyalamakta kullanılan cihaz ile üzerinde renk ve banka ismi yazılmamış bankamatik kartları ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden bir link oluşturduğu, vatandaşların cep telefonuna mesaj atarak bu linke basmaları halinde hediye kazanacakları yönünde mesaj attıkları belirlendi.

Gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülen Yunus Kersu, Durmuş Cin, Hacı Demir ve B.D, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme Yunus Kersu, Durmuş Cin ve Hacı Demir'in tutuklanmasına karar verirken B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin bu yöntemle farklı kentlerde dolandırıcılık olayına karıştıkları öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
3 tutuklama Çorlu dolandırıcılık iddiası

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