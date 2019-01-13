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Tekirdağ'da dolandırıcılık iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

Ergene ilçesinde esnafı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Velimeşe Mahallesi'nde İ.G, İ.K ve S.A, inşaat malzemesi satan 30 ayrı esnafa giderek, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yol yapım ve altyapı ihalelerini aldıklarını söyledi.

Şüpheliler, malzeme alacaklarını ifade ettikleri esnaftan para topladı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan esnafın şikayeti üzerine Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, ev ve iş adreslerine düzenledikleri operasyonda İ.G, İ.K ve S.A'yı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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3 tutuklama dolandırıcılık Ergene

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