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Tekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 01:11 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı’nın son gününde tatilden dönüş yapanlar Tekirdağ’da trafik yoğunluğu oluşturdu.

Tekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- KURBAN Bayramı’nın son gününde tatilden dönüş yapanlar Tekirdağ’da trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik ekipleri yoğunluk nedeniyle karayollarında önlemler aldı.
Kurban Bayramı'nı Tekirdağ’ın Marmara Denizi kıyıları ile Saros Körfezi ve Çanakkale’nin turistik bölgelerinde geçirenler, tatilin bitiminde evlerine dönmeye başladı. Trakya bölgesi ile İstanbul’dan gelen tatilciler, Tekirdağ’da akşam saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşturdu. Özellikle Tekirdağ-İstanbul karayolunda zaman zaman uzun araç kuyrukları yaşandı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle önlemler aldı. Trafik ve bölge trafik ekipleriyle birlikte toplam 644 polis ve bekçi yol boyunca görev yaparak trafik akışını sağlamaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturduTekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturduTekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturduTekirdağ’da dönüş yapan tatilciler yoğunluk oluşturdu

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