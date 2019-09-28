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Tekirdağ'da 'drone' şov

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği üyeleri Tekirdağ Asyaport Limanı'nda drone gösterisi yaptı.

Tekirdağ'da 'drone' şov

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TÜRKİYE Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği üyeleri Tekirdağ Asyaport Limanı'nda drone gösterisi yaptı.
Türkiye Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği'nin 10 üyesi, Tekirdağ'ın Barbaros Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa'nın ikinci en büyük konteyner limanı Asyaport'ta drone'ları ile birlikte gösteri uçuşları yaptı. Sporcular, drone'ları ile dev vinç ve konteynerlerin aralarından geçişler yaparak, akrobatik uçuşlar sergiledi. Sporcuların, limanda bulunan 366 metrelik dev bir şilebin üzeri ve içerisinden geçişler yapması heyecan yarattı.
İstanbul'da 15 Eylül günü yapılan Türkiye Drone Şampiyonası'nda 3'üncü olarak en genç milli drone sporcusu olmaya hak kazanan Batu Erilkun'un (11), limandaki gösterisi ilgiyle izlendi. Erilkun, drone merakının küçüklüğünde oynadığı elektronik oyuncaklarla başladığını, daha sonra amatör olarak küçük bir drone aldığını ve şu anda profesyonel olarak yarışlarına katıldığını söyledi.
Türkiye Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği Başkanı Göksel Kervacı, gösteriler öncesinde yaptığı açıklamada, "Bugün burada bizim için değişik bir önemi olan ve değişik engelleri bulunan Asyaport Limanı'nda uçuşlar yapacağız. Binlerce konteynerın arasında ve dev bir şilebin üzerinde uçuşlar yapacağız. Daha önce farklı mekan ve yerlerde uçuşlar yaptık. Ancak burada daha önce hiç denenmemiş ve uçuş yapılmamış bir ortamda uçuş yapacağız. Bizim kullandığımız drone'lar çok yüksek manevra ve hız kabiliyetine sahip. Saniyede 150-200 kilometre hıza kadar yükselebiliyorlar. Burada da bizler için çok farklı engeller, vinçler ve gemiler var. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu sporun Türkiye'de yaygınlaşması ve tanıtılması adına bir şov uçuşu gerçekleştireceğiz" dedi.
Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, "Bizler Asyaport olarak farklı spor dallarındaki bu gençlere her zaman destek olmaya hazırız. Bu gençleri ilk izlediğimde çok ilgimi çekmişti. Biz de kendilerine bir davette bulunarak limanda uçmaları için imkan sağladık" dedi.

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Tekirdağ'da 'drone' şovTekirdağ'da 'drone' şovTekirdağ'da 'drone' şovTekirdağ'da 'drone' şov

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