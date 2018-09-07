Tekirdağ'da düğün yolunda kaza: 3 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yakınlarının düğününe giden ve Süleymanpaşa ilçesinde yoldan çıkarak takla atan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Çorlu yönüne giden Hüseyin Özmen'in kullandığı 22 RB 984 plakalı hafif ticari araç, Mahramlı kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Tarlada durabilen aracı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan ve hayatını kaybeden Şadan Özmen, Şaban ve İsmail Akalın'ın cenazeleri, incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada yaralanan sürücü Özmen ve Gamze Özmen de sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Öte yandan, araçtakilerin Çorlu ilçesine yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.
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