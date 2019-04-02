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Tekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 16:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte otizme karşı farkındalığın her daim artırılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda "Otizm’de Güncel Yaklaşımlar" sunumu gerçekleştirildi.
NKÜ Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe NKÜ Rektörü Mümin Şahin, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikyatrisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplantıda konuşma yapan NKÜ Rektörü Mümin Şahin, otizme karşı farkındalığın her daim artırılması gerektiğini belirterek, otizmli bireylerin de toplumun bir parçası olduğunu herkesin bilmesi gerektiğini söyledi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Doç Dr. Şaziye Senem Başgül ise "Otizm’de Güncel Yaklaşımlar" sunumuyla katılımcılara bilgi verdi.
Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi halk oyunları ekibinin etkinlikte yöresel türkülerle halk oyunları gösterisi büyük alkış topladı.

Tekirdağ’da ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ etkinliği

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